«دبي للبولو» يستضيف بطولة قفز الحواجز

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

يحتضن نادي دبي للبولو والفروسية على مدار يومي 8 و9 الجاري بطولة قفز الحواجز والمقامة تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم قفز الحواجز، والتي يشرف على تنظيمها من الناحية الفنية الخبير هنرك صادقي، وتصل جوائزها إلى 130 ألف درهم، وأكدت إدارة النادي الالتزام بارتداء قناع الوجه الإلزامي وإرشادات التباعد الاجتماعي، إلى جانب التقيد التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال منافسات البطولة، مع تأكيدها على فتح أبواب النادي منذ الصباح للجميع وبالمجان لمتابعة منافسات هذه البطولة.

بالإضافة لتوفير العديد من الفعاليات المصاحبة والمقامة على هامش البطولة وخصوصاً السارة التي تستهدف الأطفال للاستمتاع بالألعاب في حديقة الأطفال وركوب الخيل، بالإضافة إلى توفير العديد من الخيم الخاصة بتجهيزات ومستلزمات الفروسية، إلى جانب فتح المطاعم على مدار الساعة التي تقدم العديد من أنواع المأكولات والمشروبات، حيث يضم النادي العديد من المنشآت الخاصة برياضة الفروسية من حيث مدرسة الفروسية وأكاديمية البولو، إلى جانب المنتجع الصحي، وللاستفسارات والتواصل مع info@poloclubdubai.com.

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