بتوجيهات منصور بن زايد.. جمعية الإمارات للخيول العربية تطلق سجل الأنساب الإلكتروني

المصدر: وام

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، تطلق الجمعية مطلع عام 2021 سجل الأنساب الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الرسميhttp://eahs.online/ .

وتأتي هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، التزاما بالمساهمة في تطوير منظومة الخدمات الذكية وتحسين جودة الأداء المؤسسي وفق أرقى المعايير العالمية.

وتهدف الخدمة الجديدة، التي تضاهي الخدمات المقدّمة في الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، إلى الحفاظ على قطاع الخيول وتطويره باعتباره جزءاً راسخاً من التراث الإماراتي، إذ تتيح للعاملين والمهتمين بالمجال من ملاك ومربين ومدربين وإعلاميين سرعة الوصول إلى معرفة سلالات الخيول العربية وأسمائها وملاكها وتواريخ ميلادها وبلدان منشئها وجميع البيانات والمعطيات بالتفصيل، خصوصا في ظل تسجيل 21789 خيلا ضمن سجل الأنساب الإلكتروني.

وأكد المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً متواصلاً ورعاية فائقة بمجال الخيول، حفاظاً على الموروث الشعبي والهوية الإماراتية، مضيفاً أن سجل الأنساب الإلكتروني سيسهم بصفة فاعلة في تحسين منظومة العمل ورقمنتها تحقيقاً لأهداف الحكومة الذكية.

وقال الحربي إن الجمعية بصدد تطوير تطبيق إلكتروني يمكّن من تقديم جميع الخدمات وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها للمهتمين بالمجال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز