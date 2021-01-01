ختام ملتقى الفروسية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد العميد خبير محمد عيسى العضب، مدير مركز شرطة خيالة العوير في دبي، نجاح الملتقى الشتوي الخامس للفروسية وتحقيقه أهدافه المتمثلة في رفع مستوى مهارات المشاركين في مجال الفروسية وركوب الخيل، وفي كيفية التعامل مع الخيل ورعايتها، وتقديم الإسعافات الأولية لها، حيث سخر المركز إمكانياته في هذا المجال من مدربين ومتخصصين ومشرفين وتجهيزات متنوعة.

جاء ذلك خلال اختتام الملتقى في مركز شرطة خيالة العوير في دبي، والذي شارك فيه 35 طالباً، انضموا للملتقى خلال الإجازة الدراسية، بهدف تعليمهم وتزويدهم بالمعارف والعلوم والمهارات التطبيقية للفروسية من ركوب الخيول، والتعامل معها.

وأكد العميد العضب، أن شرطة دبي تحرص على تنظيم مثل هذه البرامج والملتقيات لأهمية استغلال وقت الطلاب والطالبات بطريقة مثلى، وهو ما تؤكد عليه شرطة دبي في استراتيجيتها المتمثلة في «إسعاد المجتمع»، من خلال التواصل عبر مختلف الوسائل والأدوات، منها الملتقيات التي تستهدف الشباب كالملتقى الشتوي الخامس للخيالة، الذي انطلق وفقاً للإجراءات الاحترازية وخُصص للفئة من «8 - 16 سنة»، كونهم جزءاً مهماً في المجتمع تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على حمايته.

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