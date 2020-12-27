الإعلان عن الجوائز المالية للنسخة 25 من كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن سباق كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات الذي سيقام في 27 مارس المقبل، حافظ على جائزته الماليّة البالغة 12 مليون دولار، وأضاف، أنه ونظراً للتحديات التي واجهها العالم والتي لا يزال يواجهها بسبب جائحة كوفيد – 19، فقد تم تخفيض الجوائز المالية للسباقات الثمانية المتبقية بنسبة قليلة مقارنةً بالسنوات السابقة.

وبذل نادي دبي لسباق الخيل جل ما بوسعه للحرص على السلامة العامة وتوفير الظروف المناسبة للسباقات، كما أن هناك إضافة إيجابية لقرار تعديل هيكل الجوائز المالية والتي تسمح بتوزيعها بنسب متفاوِتة حتى المركز الثامن، كما أعلن نادي دبي لسباق الخيل بأنه قد تم تمديد الموعد النهائي للترشيحات غير المقيّدة لمنافسات الذكرى الخامسة والعشرين لكأس دبي العالمي لغاية 20 يناير 2021.

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