بيع 87 خيلاً في مزاد هيئة الإمارات لسباق الخيل

المصدر: دبي - خالد المهيري

نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل مزاداً للخيول برعاية عزيزي للتطوير العقاري، بمشاركة واسعة من أبرز الملاك والمدربين في الدولة وخارجها، وتضمن المزاد والذي أقيم في مضمار «ميدان» نُخبة من أجود سلالات الخيل، إذ تم بيع 87 خيلاً من أصل 110 فيما بلغ إجمالي ريع المزاد 889 ألف درهم.

دعم

ويهدف المزاد إلى دعم الموسم وضخ دماء جديدة في السباقات، إضافة إلى استقطاب ملاك جدد في سباقات الخيول، وحرص القائمون والمنظمون للمزاد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ما ساهم في خلق بيئة آمنة في المزاد، وأعطى في الوقت ذاته صورة مبشرة لما ستكون عليه سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، والذي سينطلق الشهر المقبل، خاصة أن بعض الخيول التي تم بيعها في المزاد هي من الخيول المؤهلة للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

ومن الخيول التي تم بيعها «روفر» والذي يعد الأعلى سعراً في المزاد وقامت بشرائه نقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بسعر 60 ألف درهم، كما قامت النقابة بشراء «دينجرس ثوت» بمبلغ وقدره 55 ألف درهم، والذي يعد ثاني أغلى خيل في المزاد.

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