«مجيب» لرئيس الدولة يتوج بلقب بطولة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج المهر «مجيب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بلقب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع الأبرز والأقوى خلال الحفل الخامس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي، أول من أمس، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الذي توج الفائزين.

وشهد الشوط الرابع الذي بلغت جوائزه المالية 180 ألف درهم مشاركة 14 من نخبة الخيول التي تنافست على الوصول إلى منصات التتويج، لينجح البطل «مجيب» في تأكيد قوته بانتزاع اللقب بقيادة الفارس فابريس فيرون، قاطعاً المسافة في 1:45:17 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «أوتومان» الذي حل في المركز الثاني بقيادة كونور بيسلي.

فيما توج «زلمان» العائد إلى أبوظبي ريسينج بلقب الشوط الأول في افتتاح الحفل لمسافة 2200 متر للخيول المبتدئة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:29:56 دقيقة بقيادة الفارس باتريك كوسجروف، وحل ثانياً بفارق طول وربع الطول «إيه إف رمز» لخالد النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي.

وواصلت إسطبلات أبوظبي ريسينج تألقها في شوط المبتدئات الثاني لمسافة 1600 متر برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، عن طريق «هشام الخالدية» بقيادة فرناندو جارا، قاطعاً المسافة في 1:46:86 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق 4 أطوال «كينج مجد»، بقيادة باتريك كوسجراف.

جدارة

وانتزع الجواد «قدير» العائد لياس للسباقات لقب الشوط الثالث لمسافة الميل برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بقيادة الفارس أدري دي فريز بزمن قدره 1:44:21 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربعاً «أونوارد» بقيادة كونور بيسلي.

وذهب لقب الشوط الخامس من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر إلى «إيه إف مجالس» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:45:08 دقيقة وبفارق رأس عن «إيه إف الحريق» لسيف المزروعي بقيادة كونور بيسلي.

وتواصل الحفل في الشوط السادس من سباق «المشرف» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل، والذي نال لقبه «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة فابريس فيرون قاطعا المسافة في 1:36:57 دقيقة، وجاء ثانياً «كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل.

واختتم الحفل في الشوط السابع للمهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، وتوج باللقب «نايسلاير» العائد إلى فريق البحرين للسباقات بقيادة برناردو بينيرو، والذي قطع المسافة في 1:23:18 دقيقة.

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