96 خيلاً تتنافس بمضمار أبوظبي للفروسية اليوم

المصدر: ( ابوظبي - أحمد عيسى)

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، حفل سباقاته الخامس في الموسم الحالي، والذي يتألف من 5 أشوط للخيول العربية الأصيلة، وشوطين للخيول المهجنة الأصيلة، في ختام الحفل. وتبلغ قيمة الجوائز المالية 685 ألف درهم، يتنافس عليها 96 خيلاً، بمشاركة 14 خيلاً في كل شوط، باستثناء شوط البداية الأول، الذي يشارك فيه 12 خيلاً فقط.

ويجذب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1400 متر، في الشوط الرابع من الحفل، الأنظار، بمشاركة نخبة من الخيول القوية، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 180 ألف درهم، أبرزها «المنصور إن إف» و«أوتومان» و«مجيب» و«شجاع».

وستكون بداية الحفل بشوطين للمبتدئات في الأول والثاني، الشوط الأول الذي ينطلق عند الخامسة مساء لمسافة 2200 متر، وتبلغ جوائزه المالية 80 ألف متر، والثاني لمسافة 1600 متر، بذات القيمة المالية، مع مشاركة 14 خيلاً، تسعى للوصول إلى منصات التتويج.

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