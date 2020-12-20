«جوال» لإسطبلات الوثبة ينتزع كأس ولي عهد الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

تواصلت الإثارة والتحدي عصر أمس، بمضمار الشارقة لونجين، الذي احتضن سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 2020، وأسفرت أبرز النتائج عن فوز «جوال» من إسطبلات الوثبة، والتابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بكأس ولي عهد الشارقة، وتوج الجواد «تيلورز رو» لمالكه مصعب عبد القادر الريس، بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما تألق «فانديم» لإسطبلات الوثبة، والتابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الشوط الثاني، في السباق الرابع بفروسية الشارقة، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مركز دبي العقاري أ.ر.م القابضة، الراعي الرسمي للسباق، بمشاركة 83 جواداً، مع وجود 5 جياد احتياط.

شهد منافسات السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وعدد من ملاك ومربي الخيول.

«نجم الرواسي»

حصد الجواد «نجم الرواسي» لمالكه أحمد إبراهيم الشميلي، وبقيادة الفارس فابريس فيرون لقب الشوط الأول (شوط برج الخور - دبي)، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200، بزمن 1.21.57 دقيقة، وبفارق رأس، حل ثانياً «إيه إف مذهل» لمالكه خليفه مطر النيادي، والثالث «جاب ملاوح» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم، بفارق 7,25 أطوال.

كما ظفر الجواد «فانديم» لإسطبلات الوثبة للسباقات، والتابع لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس فرناندو جارا، بلقب الشوط الثاني (شوط الياسمين)، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 م، بزمن 2.24.13، وحل ثانياً، وبفارق ثلاثة أرباع الطول، الجواد «معال» لإسطبلات الوثبة للسباقات، والمركز الثالث للجواد «داسان دي إيه» لمالكه محمد علي المزيني، بفارق طول وربع.

وحصدت المركز الأول في الشوط الثالث (شوط الفردوس)، لمسافة 1700، بزمن 2.04.70 دقيقة، الفرس «حربة» لمالكها سيف محمد المحيربي، وبقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وحلت ثانية، وبفارق رأس، الفرس «بورياليس فورتا» لمزرعة فورتا، والثالثة «أطايب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بفارق طول إلا ربع.

«وكيل ورسان»

واقتنص الجواد «وكيل ورسان» للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن، لقب الشوط الرابع (شوط بالما سبرينج) لمسافة 1700، بزمن 2.03.18، وحل ثانياً، وبفارق رقبة المهر «إيه إف مخرج» لمالكه خالد خليفة النابودة، والثالث «إيه إف مصنف» لنفس المالك، بفارق طول.

كما انتزع الجواد «جوال» من الوثبة للسباقات، والتابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس فرناندو جارا لقب الشوط الخامس، وتوج (بكأس سمو ولي عهد الشارقة)، المقدم من مركز دبي العقاري، المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 200 ألف درهم، ولمسافة 1200 م، وبزمن 1,20,59، وبفارق طول، حلت ثانية المهرة «ظفرة» لمالكها الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والثالث الجواد «شوال» للوثبة للسباقات، والتابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، توج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

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توج الجواد «تيلورز رو» لمالكه مصعب الريس، وبقيادة الفارس رويستون فرنش، بكأس الشوط السادس (كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم)، والمقدم من مركز دبي العقاري، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، بمشاركة 11 جواداً، بجوائز 200 ألف درهم، لمسافة 2000 بزمن 2.09.02.

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