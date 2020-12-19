محمد الشحي: سعداء بالأداء الذي قدمه «مهيب» في السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المهندس محمد سعيد الشحي، مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي» عن سعادته البالغة بتحقيق «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الأول خلال الأمسية. وقال محمد الشحي إن البطل قدم أداءً مميزاً في أول مشاركة له في الموسم، متمنياً أن يتطور مستواه في السباقات المقبلة.

وأكد محمد الشحي أن مشاركة الفارس المتألق توم ماركواند في السباق، جاءت بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، خاصة أن النجم الصاعد تألق بشكل لافت مع الشعار الأصفر في السباقات الأوروبية والأسترالية ويعد جزءاً من فريقنا في أوروبا، ومشاركته هي إضافة مميزة في السباق.

وعبر محمد الشحي عن رضاه التام بالنتائج التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في السباقات الماضية، ليس فقط في المضمار الأصفر بكل كافة مضامير الدولة، متمنياً أن تتواصل هذه الإنجازات في السباقات المقبلة.

وأضاف محمد الشحي أن هناك خيولاً جديدة في الإسطبل من ضمنها «مهيب» و«تهديد» وكذلك المهرة «نايفة»، التي حلت في مركز الوصافة مرتين في «ميدان».

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