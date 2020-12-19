مصبح المهيري: سعيد بالثنائية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية في الأمسية. وعن «ضحوي» بطل الشوط الثالث قال مصبح المهيري إن البطل قدم مستوى متطوراً في السباقات الماضية.

وأضاف مصبح المهيري إن «ضحوي» يحب المسافات القصيرة، ومسافة 1200 متر أثبتت أنها تناسبه أكثر من 1000 متر، متمنياً أن يواصل المزيد من الإنجازات في السباقات القادمة. كما تحدث مصبح المهيري عن بطل الشوط الخامس «دارك أوف نايت» قائلاً: (البطل منذ الموسم الماضي يقدم أداء متميزاً، وتم إعطاؤه الفرصة لكي يسترد طاقته، ولا ننسى أن البطل ينحدر من سلالة قوية، وكل هذه العوامل تجعل منه حصاناً قوياً).

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