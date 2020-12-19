«مهيب» لأحمد بن راشد يتألق في «سباق جميرا» بـ«جبل علي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في خامس سباقات مضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق جميرا» وأقيم يوم أمس برعاية «طيران الإمارات» بحضور الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم، مدير المبيعات بـ«طيران الإمارات»، إذ حقق «مهيب» لقب الشوط الأول في أول ظهور للفارس الشاب العالمي توم ماركواند في الموسم الإماراتي الحالي.

كما فجر «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب الشوط الرابع الرئيس.

كما حقق المدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو ثنائية في الأمسية عبر الشوط الثالث والخامس.

«مهيب» نجم الأول

ظفر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.13.19 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «رير نينجا» لـ«إكيوري اما زينجتيم» بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«هونورابل جاستيس» بطل الثاني

اقتنص «هونورابل جاستيس» لمالكه فايز جميل التركماني لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.14.16 دقيقة وبفارق رأس عن «سالفادوري» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

«ضحوي» يظفر بالثالث

حقق «ضحوي» لمالكه عبدالمجيد الكوت لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «emirates.com» والبالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.13.28 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «مترفع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «تريكباج» لـ«نقابة هاف ايه لاك» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جابر رمضان.

«دارك سيلفر» مفاجأة الرئيس

فجر «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.12.69 دقيقة وبفارق 9 أطوال وربع طول عن «يور ماي روك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «راهي» لـ«نقابة هاف إيه لاك» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جابر رمضان.

«دارك اوف نايت» يخطف الخامس

ظفر «دارك اوف نايت» لناصر عسكر بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «المغامرات العربية» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.40.03 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «فار سكاي» لـ«سكاي للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«هبة» مسك الختام

حققت «هبة» لعلي العنيزي لقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلة زمناً قدره 1.40.00 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع طول عن «فاينل روك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «اشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

أبطال السباق

الشوط الأول«مهيب»

الشوط الثاني«هونورابل جاستيس»

الشوط الثالث«ضحوي» الشوط

الرابع«دارك سيلفر»

الشوط الخامس«دارك أوف نايت»

الشوط السادس«هبه»

10000

استقطبت مسابقة الترشيحات عن بُعد، التي أطلقها مركز معلومات دبي لسباق الخيل 10 آلاف شخص، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 6 خيول فائزة، فيما تمكن 6 أشخاص من ترشيح 5 خيول فائزة ونالوا مبلغ 2000 درهم.

ونجح 89 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 36 شخصاً ليحصلوا على 500 درهم. وحصل شخص واحد على أعلى النقاط الخاصة بالشوطين الثالث والرابع، وحصل على 2000 درهم، فيما نجح 20 شخصاً في تحقيق باقي جوائز نقاط الأشواط ليحصلوا على مبلغ 400 درهم.

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