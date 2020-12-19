راشد آل مكتوم: فخورون برعاية «سباق جميرا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعرب الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم، مدير المبيعات في «طيران الإمارات»، عن فخرهم وسعادتهم برعاية «سباق جميرا».

وأكد الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم بأن رعايتهم لسباقات الخيول تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة في دعم رياضة الفروسية لما لها من ارتباط وثيق بعاداتنا وتقاليدنا، ونحن دائماً نسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن نكون دائماً في المركز الأول في كافة المجالات.

وأضاف الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم، أنه على الرغم من الغياب الجماهيري بسبب الظروف الإستثنائية إلا أن مضمار جبل علي يبقى هو مضمار الشعب، مشيراً أن الإجراءات الاحترازية جاءت من أجل سلامة الجماهير.

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