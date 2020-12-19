تسجيل 158 خيلاً في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل ،قائمة المسجلين للمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان» العالمي، وضمت القائمة 158 خيلاً تحت إشراف 63 مدرباً من 12 دولة أبرزها الإمارات وأمريكا والمملكة المتحدة، وتشمل مجموعة دولية كبيرة ومتنوعة بناءً على الخيول التي تمت الموافقة على مشاركتها ،ومن أبرز المسجلين «أوكستد» بطل «دارلي جولاي كب ستيكس»،«سيمسير» بطل النسخة الثانية من كأس البحرين الدولي للخيول، وغيرهما من الخيول العالمية.

وتنطلق سباقات كرنفال كأس دبي العالمي 21 يناير وتستمر حتى 25 فبراير، فيما تقام أمسية «سوبر ساترداي» 6 مارس.

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