83 جواداً تتنافس على مضمار «الشارقة لونجين» اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

يشهد مضمار الشارقة لونجين اليوم منافسات «سباق كأس ولي عهد الشارقة وكأس أحمد بن راشد آل مكتوم 2020» واللذين ينظمهما نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مركز دبي العقاري أ.ر.م القابضة، الراعي الرسمي للسباق وشريك النجاح للعام الثالث على التوالي، بمشاركة 83 جواداً من الخيول العربية وخيول الإنتاج المحلي والمهجنة الأصيلة، مع وجود 5 جياد على الاحتياط.

ويقام السباق بأشواطه الستة لمختلف المسافات والمستويات بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

وستكون الانطلاقة بالشوط الأول: «شوط برج الخور - دبي» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1200م «هانديكاب»، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 13 جواداً.

ويليه الشوط الثاني: «شوط الياسمين» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 2000م «هانديكاب»، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ومن ثم الشوط الثالث: «شوط الفردوس» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.

ويتبعه الشوط الرابع: «شوط بالما سبرينج» المخصص للخيول العربية تكافؤ ومن الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات المبتدئة، لمسافة 1700م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود جواد على الاحتياط.‬

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تنافس 13 جواداً في الشوط الخامس: «كأس سمو ولي عهد الشارقة مقدم من مركز دبي العقاري» المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1200م. ويشهد الشوط السادس: «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مقدم من مركز دبي العقاري» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة – تكافؤ، لمسافة 2000م «هانديكاب»، مشاركة 11 جواداً.‬

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