دووج واتسون: بطولة «آل مكتوم للتحدي» وجهة «ذا جريت كولكشن» المقبلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المدرب دووج واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية الرابعة لسباقات مضمار «ميدان».

وعن «ذا جريت كولكشن» بطل «دبي كريك للمايل»، أعلن واتسون أن الوجهة المقبلة للبطل ستكون الجولة الأولى لبطولة «آل مكتوم للتحدي» في كرنفال كأس دبي العالمي. وعن بطلة الشوط الثاني «مناسك» قال واتسون إنها قدمت أداء مذهلاً خلال الشوط، إذ أظهرت تدريباتها مدى قوتها وصلابتها.

وأضاف واتسون أنه لم يتوقع الفوز لها باللقب، ولكنها في نهاية المطاف أظهرت عكس توقعاتنا. كما تحدث واتسون عن «مقدام» بطل الشوط الرابع، قائلاً (الخطة السابقة كانت تتمثل بمشاركة البطل في سباق جبل علي الأسبوع الماضي، إلا أني سعيد بتحقيقه الفوز في «ميدان»، هو حصان مميز ونتأمل منه المزيد في السباقات القادمة).

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