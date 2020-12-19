«آر بي فرنش دود» نجم «مجاني ستيكس» للخيول العربية في «ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

شهد السباق الرابع لمضمار «ميدان» العالمي، الذي أقيم أول من أمس برعاية «لونجين»، الكثير من الإثارة والقوة، إذ حقق «آر بي فرنش دود» لـ «بايرلي للسباقات» لقب «مجاني ستيكس» للخيول العربية لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، فيما اقتنص «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف لقب «بطولة دبي كريك للمايل» لمسافة 1600 متر «قوائم».

كما حقق المدرب دووج واستون ثلاثية خلال الأمسية عبر الشوط الثاني والرابع والخامس، فيما حقق الفارس باتريك كوسجراف ثنائية خلال السباق .

وقام باتريك عون المدير الإقليمي لـ «لونجين» بتتويج أبطال الأمسية.

«آر بي فرنش دود» نجم الأول

ظفر «آر بي فرنش دود» لـ «بايرلي للسباقات» بلقب الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» للخيول العربية لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، والبالغة قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 2.08.79 دقيقة وبفارق طولين عن «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

«مناسك» مفاجأة الثاني

حققت «مناسك» لـ «إسطبلات الرشيد» مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها لقب الشوط الثاني «تحدي مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1400 متر والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلة زمناً قدره 1.27.77 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

«جراند دبي» بطل الثالث

اقتنص «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي لقب الشوط الثالث «مجموعة لونجين سبيريت للميل» لمسافة 1600 متر والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ساندروبايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.39.54 دقيقة وبفارق طول عن «فاير جروب» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«مقدام» نجم الرابع

ظفر «مقدام» لمالكه مصعب مأمون سليمان المكي بلقب الشوط الرابع «مجموعة لونجين سبيريت ستيكس» لمسافة 2200 متر والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واستون مسجلاً زمناً قدره 2.19.01 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ولش لورد» لمتعب زيد الشمري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«ذا جريت كولكشن» بطل الرئيسي

اقتنص «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف لقب الشوط الخامس الرئيسي «بطولة دبي كريك للمايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» والبالغة قيمة جوائزه 132 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.36.75 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وحل ثالثاً «كابيزانو» لسلطان علي بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«سند ليبيا» يخطف السادس

حقق «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» لقب الشوط السادس «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1900 متر والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.59.05 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ريال وورلد» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«مدخل» مسك الختام

حقق «مدخل» لفوزي عبد الله ناس لقب الشوط السابع والختامي «كأس مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1400 متر والبالغة قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً 1.23.78 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

أبطال السباق الشوط الأول«آر بي فرنش دود»

الشوط الثاني«مناسك»

الشوط الثالث«جراند دبي»

الشوط الرابع«مقدام»

الشوط الخامس«ذا جريت كولكشن»

الشوط السادس«سند ليبيا»

الشوط السابع«مدخل»

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