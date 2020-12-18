64 خيلاً تتنافس على ألقاب «سباق جميرا» في «جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الساعة الثانية من ظهر اليوم، السباق الخامس لمضمار «جبل علي»، والذي سيحمل اسم «سباق جميرا»، برعاية «طيران الإمارات»، وبمشاركة 64 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة، 448 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية «طيران الإمارات»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول، أبرزها «إشاسي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1200 متر، برعاية «الإمارات للعطلات»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مهيب» و«تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «الإمارات سكاي واردز»، والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 12 خيلاً، أبرزها «فوارق» و«كواسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«بريف هيرو» و«سبيريت أوف اسكوتلاند»، و«سالفادوري» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، برعاية «emirates.com»، والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزها «مترفع» و«طنين» و«شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«متفائل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، برعاية «المغامرات العربية»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 14 خيلاً، أبرزها «دارك أوف نايت» و«سيوز» لناصر عسكر، «فار سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، «تيبوي» لمحمد خليفة البسطي.

ويشهد الشوط السادس الختامي للأمسية، لمسافة 1600 متر، برعاية «الإمارات للشحن الجوي»، والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها «المشرف» و«اشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«فاضل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ومزيد» لفريق البيت متوحد.

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