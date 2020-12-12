«جوال» بطل كأس منصور بن زايد للخيول

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

تُوج الجواد «جوال» لإسطبلات «الوثبة للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الشوط الرئيسي وكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن منافسات سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بمضمار الشارقة لونجين بالنادي، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وحصدت المهرة «أشجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقب الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وفاز بلقب الشوط الرابع «جاب اليعسوب» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وفاز «مان هنتر» بلقب الشوط الختام.

وشهد المنافسات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «أفهار».

نتائج

ظفر الجواد «إيه إف سناد» لمالكه صالح عمر بن حيدر وبقيادة الفارس ناتان كروس بالمركز الأول في الشوط الأول (شوط مستشفى الشارقة للخيول الترحيبي) وقطع مسافة 1200م بزمن 1,21,70 دقيقة، وبفارق 3,5 طول حل ثانياً الجواد «رضوان» التابع لإسطبلات الوثبة، والثالث «قصر الرواسي» لمالكه عبد الباسط الشحي بفارق 4,75 طول.

وحصدت المهرة «اشجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس فابريس فيرون المركز الأول للشوط الثاني (شوط مجلس الشارقة الرياضي الترحيبي) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، وقطعت مسافة 1000م، بزمن 1,06,83 دقيقة، وحلت ثانية «إيه اس ريان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بفارق أنف، تليها المهرة «زهرة الوثبة» التابعة للوثبة للعقارات بفارق 4,25 طول.

وفي الشوط الثالث (شوط مستشفى الشارقة للخيول)، لمسافة 1700 م، فازت بالمركز الأول المهرة «أميرة» لمالكها محمد جاسم المحمود، وقيادة الفارس كونور بيسلي 2,00,51 دقيقة، وبفارق 9 أطوال حصدت المركز الثاني «إيه إف فرنسا» لمالكها خالد خليفة النابودة تليها «كينج مجد» التابعة إلى بايرلي للسباقات بفارق 11,25 طول.

وفاز الجواد «جاب اليعسوب» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وبقيادة الفارس أشتيبان مازور بلقب الشوط الرابع (شوط مجلس الشارقة الرياضي) المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1700 م، بزمن 2,02,34 دقيقة، وبفارق 5,5 طول، فاز بالمركز الثاني الجواد «إيه إف إشعار» لمالكه خليفة مطر النيادي، والثالث «إيه غف الجود» لمالكه سعيد خليفه الظاهري بفارق 6,25 طول.

بطل الرئيسي

وظفر الجواد «جوال» التابع إلى «الوثبة للسباقات» والعائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس فرناندو جارا بلقب الشوط الخامس الرئيسي (كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان) لمسافة 1200م وبزمن 1,20,51 دقيقة والمقدم من شركة المروان للمقاولات والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، وبجوائز 100 ألف درهم، وبفارق رقبة حل ثانياً «إيه إف تغزل» لمالكه خالد خليفة النابودة، يليه «إيه إس نهاوند» لمالكه أحمد محمد المرر بفارق طول ورقبة، وتوج الفائز الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ومعتز الزعيم ممثل شركة المروان.

وفي الشوط السادس والختامي شوط (مستشفى الشارقة للخيول الختامي) لمسافة 1200م فاز بالمركز الأول الجواد «مان هنتر» لمالكه مروان عبد الرحمن البيضائي وبقيادة الفارس ريان كوراتولو، في زمن 1,12,97 دقيقة، وبفارق طولين، فاز بالمركز الثاني «سبورتس ريبورتر، يليه «ون سيسونز» لمالكته لينا أحمد.

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