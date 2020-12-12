ميرزا الصايغ: مضمار جبل علي امتحان للخيول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بخالص التهاني لملاك «بلو سوفرين» على تحقيقهم لقب الشوط الرابع الرئيسي بمضمار جبل علي برعاية «إسطبلات شادويل».

وقال ميرزا الصايغ إننا دائماً نقول بأن مضمار جبل علي وسباقاته قوية وهي عبارة عن امتحان للخيول المشاركة، خاصة عند الأمتار الأخيرة، وهذا دليل على تميز أرضية المضمار والتي دائماً تخرج لنا فائزاً جديداً غير متوقع في السباقات، والتي تشهد مشاركة أقوى الخيول.

عن رعاية «شادويل» لسباقات المضمار الأصفر، قال ميرزا الصايغ، إن رعايتهم سباقات المضمار الأصفر تأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، معلناً بأن «شادويل» ستواصل رعايتها لسباقات المضمار الأصفر مع بداية العام الجديد.

وأشاد ميرزا الصايغ بالعلاقة المميزة التي تجمع «شادويل» مع المضمار الأصفر.

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