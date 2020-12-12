«سديد» لأحمد بن راشد يتألّق بسباق «بردبي» في «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

تواصلت الإثارة والقوة على مضمار جبل علي من خلال السباق الرابع والذي حمل إسم «سباق بردبي»، إذ حقق «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث، فيما اقتنص «إيه إف المميز» لناصر عسكر لقب الجولة الثانية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية.

وظفر «بلو سوفرين» لـ «فريق البيت متوحد» بلقب الشوط الرابع الرئيسي برعاية «إسطبلات شادويل». وشهد السباق تألق خيول المالك ناصر عسكر التي حققت ثنائية عبر الشوطين الأول والثاني، كما كان المدرب ساتيش سيمار والفارس تاغ أوشي من أبرز نجوم الأمسية إذ حقق كل منهما ثنائية خلال السباق.

«إيه إف المميز» بطل الافتتاح

ظفر «إيه إف المميز» لناصر عسكر بلقب الشوط الأول «الجولة الثانية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس هوجو ليبوك وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.37.64 دقيقة و بفارق 3 أطوال وربع الطول عن «حوافز» لسالم علي مرشد المرر بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب أبوبكر داود.

«كاراجنسكي» بطل الثاني

حقق «كاراجنسكي» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للإستثمار» البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.39 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كاتشاو» لعلي مختار بقيادة الفارس ناثان كروس وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«سديد» نجم الثالث

اقتنص «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.14.72 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ميجور سينامون» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب مجيب رحمان.

«بلو سوفرين» بطل الرئيسي

ظفر «بلو سوفرين» لـ «فريق البيت متوحد» بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب إروين شاربي وبفارق رقبة عن «ليدي سناز» لمالكيه مايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «مقادير»لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«تيلورز رو» بطل الخامس

اقتنص «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.51.95 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «ميراكل ميكر» لفايز جميل التركماني بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«بليد سميث» نجم السادس

ظفر «بليد سميث» لحكيم عبد الله لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «إسكانا – تكافل – الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.41.30 دقيقة وبفارق نصف طول عن «رفر» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«شنغهاي سيتي» مسك الختام

حقق «شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي للسباقات» لقب الشوط السابع والختامي للسباق لمسافة 1000 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمنا ًقدره 1.00.61 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إفتتاح» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

تكريم الأفضل

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي ذهبت للمدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس.

9625

استقطبت مسابقة الترشيحات عن بُعد، التي أطلقها مركز معلومات دبي لسباق الخيل 9625 شخصاً، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة، فيما تمكن شخص من ترشيح 6 خيول فائزة ونال مبلغ 4000 درهم. ونجح 20 شخصاً في ترشيح 5 خيول فائزة وحصلوا على 1200 درهم.

وحصل شخص واحد على أعلى النقاط الخاصة بالشوطين الثالث والرابع، وحصل على 2000 درهم، فيما نجح 25 شخصاً في تحقيق باقي جوائز نقاط الأشواط ليحصلوا على مبلغ 400 درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز