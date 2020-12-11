87 خيلاً تتنافس على ألقاب سباق «بر دبي» في «جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، السباق الرابع لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق بر دبي»، بمشاركة 87 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة، 498 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بمشاركة 7 خيول أبرزها «مقادير» و«كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«بلو سوفرين» لفريق «البيت متوحد»، و«كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، و«كينجز شادو» لسيد حشيش، و«وودديتون» لعبد الله مناحي، و«ليدي سناز» لمالكيه مايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك.

«الخيول العربية»

كما سيشهد الشوط الأول انطلاق الجولة الثانية لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «تاجر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«جاب المحفوظ» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، و«إي إس غازي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم 16 خيلاً أبرزها «مقترب» و«زينهم» و«دلالات» و«تدبير» و«اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«فلاي آت داون» لـ«إسطبلات ميلنيوم»، و«كاراجنسكي» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزها «الهدير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رواني» لـ«ر. ر. ر. للسباقات»، و«شنغهاي تونغ» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم 14 خيلاً أبزرها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، و«رايت فلانك» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 8 خيول أبرزها «إنسان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«رفر» لـ«ر. ر. ر. للسباقات»، و«ريفولجنس ستار» و«وينجز أوف جولد» لفريق «البيت متوحد»، و«جيت يو وايت» لناصر عسكر.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي للسباق لمسافة 1000 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم 16 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«دوسك» و«بيتشكومبر» لمحمد خليفة البسطي.

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