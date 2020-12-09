غنتوت يفوز على بن دري في دولية الإمارات للبولو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

افتتح فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي بطولة الإمارات الدولية للبولو والتي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بالفوز على فريق بن دري 9 -4.5 بعد مباراة قوية استمرت لأربعة أشواط، وتتواصل المنافسة غداً الخميس في الجولة الثانية بلقاء غنتوت وأبوظبي في مواجهة مهمة للفريقين فيما تختتم البطولة يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأبدى ناصر الشامسي قائد فريق غنتوت سعادته بالفوز على فريق بن دري للبولو، ذاكراً أنه منحهم دفعة معنوية كبيرة في بداية مشوار البطولة، خصوصاً أن الفوز جاء على حساب فريق قوي استعد للموسم بشكل جيد وسبق له المشاركة في بطولتين قبل اللقاء، بعكس فريقه الذي استهل مشواره للموسم بالبطولة الدولية، وأكد الشامسي أن تخطي بن دري يضاعف من دافعهم لمواصلة النتائج الإيجابية والعمل على التتويج بلقب البطولة.

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