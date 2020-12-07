3 كؤوس لمربط دبي في ختام «مهرجان الشارقة»

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتم وبنجاح كبير أول من أمس مهرجان الشارقة كلباء الثاني للجواد العربي، الذي استمر لأربعة أيام، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات للفروسية.

وحصد مربط دبي للخيول العربية 3 كؤوس، منها كأسان ذهبيتان، وشهد المهرجان مشاركة 335 جواداً عربياً على مدار 12 شوطاً نصفها للأشواط الرئيسية، تنافست للفوز بألقاب الذهب والفضة والبرونز وبأجواء تنافسية لتقديم عروض المهور والمهرات بعمر من سنة ولغاية الثلاث سنوات.

وأسفرت نتائج المهرجان في يومه الختامي عن توزع الكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية على العديد من المرابط والملاك، وبمقدمتها مربط دبي بالفوز بكأسين ذهبيتين عن طريق «دي فنانه» بطلة المهرات بعمر 3 سنوات و«دي شراره» بطل المهور بعمر سنة واحدة، والبرونزية للمهرة «دي سماحة» بعمر سنة واحدة.

كما حصدت إسطبلات الأريام ذهبيتي المهرات بعمر سنة والمهور بعمر سنتين، وكانت ذهبية مهرات السنتين من نصيب الدكتور غانم الهاجري، وحصد مربط البيرق ذهب المهور بعمر 3 سنوات.

وشهد الختام الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة والمهندس محمد التوحيدي مدير مربط دبي وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

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