«أونلي سموك» ينتزع لقب القطارة بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تألق المهر «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، في رابع سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف الذي أقيم أول من أمس، واكتسح «أونلي سموك»، منافسيه بفارق 9.5 أطوال ليتوج بلقب القطارة بالشوط الخامس للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، وقطعها في زمن قدره 1:49:04 دقيقة، في مشاركته الثانية على الذي سبق وأن شارك به للمسافة نفسها الشهر الماضي.

كأس الوثبة

وتوج «هزيم الرعد» لحسن الحمادي، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، ونجح الجواد في قطع المسافة في زمن قدره 1:05:53 دقيقة، بفارق 4:25 أطوال عن ملاحقه المباشر.

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