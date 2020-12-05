مربط دبي في صدارة «مهرجان الشارقة كلباء»

المصدر: كلباء- فائز بجبوج

واصلت مهور مربط دبي للخيول العربية حصد الألقاب بتربعها على الصدارة بعد تألق «دي شرارة» و «دي هدار» في اليوم الثالث لمنافسات مهرجان الشارقة كلباء الثاني للجواد العربي، الذي أقيم أول من أمس على شاطئ كورنيش كلباء، واشتمل على الشوط الرابع للمهور بعمر سنة والشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين، وكل شوط يتكون من ثلاثة أقسام، ويحسب للمهرجان الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية بنسخته الثانية مشاركة 335 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، والمهرجان مخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات.

وشهد منافسات اليوم الثالث الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في خورفكان والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وراشد سيف حماد الزعابي مدير المهرجان ومحمد عبيد اليماحي مدير محاكم كلباء، والمهندس حسن الزعابي ممثل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول، والعديد من كبار الضيوف المدعوين.

تألق

ونجح المهر «دي شرار» لمربط دبي من حصد المركز الأول في الشوط الرابع بقسمه الثاني بمجموع 92. 50 نقطة، وجاء «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان ثانياً بمجموع 91.50 نقطة، وحل ثالثاً «دي هدار» لمربط دبي بمجموع 91 نقطة.

وفي القسم الثالث للشوط نفسه اقتنص المركز الأول المهر «درياب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري بمجموع 92.13 نقطة، وحل ثانياً «مزيون البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91.38 نقطة.

وأعرب سلطان خليفة اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق عن رضاه للنجاحات التي شهدتها النسخة الثانية، في ظل المشاركة الكبيرة بالمهرجان والذي تم تخصيصه للمهرات والمهور، إلى جانب المستوى الفني للعروض في الفارق الضئيل بين المتصدر والسابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز