نجاح كبير لكأس الوثبة في البرازيل

المصدر: ساوباولو - البيان الرياضي

برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، نظمت جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، سباق كأس الوثبة ستاليونز أول من أمس بنجاح كبير في مضمار سداد جاردين في ولاية ساوباولو.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة ضمن استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

شهد السباق وتوج الفائزين إبراهيم سالم العلوي القنصل العام للدولة لدى ساو باولو بجمهورية البرازيل الاتحادية.

وقال إبراهيم العلوي: أتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعمه اللامحدود للرياضة بشكل عام ورياضة الفروسية بشكل خاص.

مواصلاً: كما أن الدعم الذي يقدمه سموه له تأثير كبير على مكانة ومستقبل الخيول العربية حول العالم، ونفتخر عندما نرى علم الإمارات يرف خفاقاً في ميادين البرازيل ولما حققه المهرجان من نجاح ليس فقط في البرازيل وإنما في مختلف أنحاء العالم.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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