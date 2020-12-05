«ميسي».. نجم سباق «جوهرة تاج زايد 2020»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج «ميسي» لـ«فيديو كيرسميكرز» بلقب «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» لمسافة 2200 متر «الفئة الأولى» والذي يعد من أغلى سباقات الخيول العربية في العالم، والبالغة جائزته 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

كما حققت إسطبلات «العجبان» العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ثنائية خلال الأمسية عبر الشوط الأول والثاني، فيما اقتنص «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب بطولة «الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-اليوم الوطني».

وظفر «حراب» لـ«ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب سباق «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

حضور مميز

شهد الأمسية التي أقيمت على مضمار نادي أبوظبي للفروسية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وعبدالله الريسي مدير الأرشيف الوطني، وكيم وليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعدد من سفراء الدول.

«حميم» نجم الافتتاح

ظفر «حميم» لـ«إسطبلات العجبان» العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بلقب الشوط الأول «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – كأس الخيول العربية الأصيلة» لمسافة 1600 متر والبالغ 200 ألف درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب عبدالله الحمادي مسجلاً زمناً قدره 1.46.49 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «اوتومان» المملوك أيضاً لـ«إسطبلات العجبان» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

«ويكند» بطلة الثاني

حققت «ويكند» لـ«إسطبلات العجبان» العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، لقب الشوط الثاني «بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» والمخصص للمهرات والفرسات لمسافة 1600 متر والبالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب عبدالله الحمادي مسجلة زمناً قدره 1.46.08 دقيقة وبفارق رقبة عن «حكيمة مسقط» لـ«مربط مسقط للخيول العربية الأصيلة» بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

«برهان» يقتنص الثالث

اقتنص «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – كأس اليوم الوطني» لمسافة 1600 متر « قوائم » والبالغة قيمة جوائزه 380 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.36.61 دقيقة وبفارق رأس عن «مداهم» لسيد حشيش بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«إيه إف الوجل» يتألق في الرابع

ظفر «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الرابع «بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – كأس اليوم الوطني» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.45.35 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «شريف الريف» لـ«إسطبلات العجبان» بقيادة الفارس كونور بيسلي.

«ميسي» نجم الرئيسي

حقق «ميسي» لـ«فيديو كيرسميكرز» لقب الشوط الخامس الرئيسي «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» لمسافة 2200 متر «الفئة الأولى» والبالغة قيمة جوائزها 5 ملايين درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب تيمو كيرسميكرز مسجلاً زمناً قدره 2.30.65 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف عن «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «حيان» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب فريدريك سانشيز.

«حراب» بطل السادس

اقتنص «حراب» لـ«ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الشوط السادس «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» لمسافة 1400 متر والبالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب جان دي روال مسجلاً زمناً قدره 1.32.97 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «أسياد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

أبطال السباق

الشوط الأول«حميم»

الشوط الثاني«وينكد»

الشوط الثالث «برهان»

الشوط الرابع «إيه إف الوجل»

الشوط الخامس «ميسي»الشوط السادس «حراب»

الشوط السابع «إيه إف العريق»

مسك الختام

ظفر «إيه إف العريق» لسيف عشير المزروعي لقب الشوط السابع والختامي للأمسية «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد المحيربي مسجلاً زمناً قدره 1.34.08 دقيقة وبفارق رأس عن «إيه إف حكيم» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

أحمد الريسي: المهرجان حافظ على إرث الوالد المؤسّس



جدد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، التهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ49، متمنياً أن تواصل الإمارات نجاحاتها على الأصعدة كافة.

وقال الريسي إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة حافظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالخيل العربي، ذاكراً أن الوالد المؤسس كان مشجعاً لهذه الرياضة، وأنه كان الرجل الأول الذي عمل على الاهتمام بالخيول العربية.

وأضاف الريسي أنهم فخورون بنجاحات المهرجان العالمي وما ظل يقدمه من إسهامات عالمية.

وحيا الريسي الجهود التي بذلتها الإمارات في العام الحالي لإستمرار الحياة بشكل طبيعي وعودة النشاط الرياضي، وقال:

«الإمارات ليس لها مثيل بكل صراحة، فمنذ بداية الأزمة والمقولة الشهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا تشلون هم» فإن الجميع شعر بالاطمئنان، وبالفعل حافظت الإمارات على استقرارها وتطورها وواصلت مشاريعها الناجحة».

عبد الله الحمادي: توقعت فوز «حميم» بلقب الشوط الأول

عبر المدرب عبد الله الحمادي عن سعادته البالغة بتحقيق إسطبلات «العجبان» ثنائية خلال الأمسية عبر الشوط الأول والثاني.

وعن «حميم» بطل الشوط الأول، قال عبد الله الحمادي إنه توقع فوز البطل باللقب لأنه يعرف قوته وقدراته، كما أنها أظهرت قدراتها خلال التدريبات في الفترة الماضية.

وعن فوز المهرة «وينكد» بلقب الشوط الثاني، أكد عبد الله الحمادي أن فوز المهرة لم يكن مستغرباً، خاصة أنها قوية وأظهرت جدارتها خلال السباق.

وأشاد عبد الله الحمادي بمستوى السباق والتنظيم وأيضاً مشاركة نخبة من أقوى الخيول خلال الأمسية.

نيكولاس باشلارد: الفوز بـ«كأس اليوم الوطني» يحمل قيمة كبيرة

تقدم المدرب نيكولاس باشلارد بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوز «برهان» بلقب «الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - كأس اليوم الوطني».

وقال باشلارد إنه سعيد بهذا النجاح خاصة أن البطولة تحمل قيمة كبيرة مرتبطة باليوم الوطني للإمارات، وأنه يعرف معنى هذه المناسبة جيداً في نفوس الجميع.

وأضاف باشلارد أن فوز «برهان» في مضمار أبوظبي ليس الأول في هذا الموسم، مشيراً إلى أنه حقق الفوز في شوط «الظفرة» في ثاني سباقات مضمار أبوظبي الشهر الماضي، وأنه على الرغم من المنافسة القوية التي شهدها السباق إلا أن البطل تمكن من تحقيق الفوز بجدارة.

تيمو: حلم وتحقق

عبر المدرب البلجيكي تيمو كيرسيمكرز عن سعادته البالغة بفوز «ميسي» بلقب «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» للخيول العربية، واصفاً إياه بالحلم الذي تحقق، وبمثابة ختام مميز للعام الحالي.

وأضاف تيمو كيرسيمكرز أن السباق كان تكتيكياً بمشاركة نخبة الخيول العربية العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بأداء الفارس باتريك دوبس وقيادته الماهرة للبطل خلال السباق.

كما أكد تيمو كيرسيمكرز أن البطل على الرغم من عمره الذي لا يتجاوز الـ 8 سنوات إلا أنه يمتاز بالقوة والسرعة والدليل إحرازه لقب السباق.

عودة الجماهير إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية

كشف رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن موافقة الجهات المختصة على عودة الجماهير للسباقات في مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مبيناً أن النادي تحصل على موافقة رسمية تسمح بحضور نسبة 30% من سعة مدرجات المضمار التي تسع لحوالي 5 آلاف متفرج، وسيكون بإمكان عشاق الخيول وخاصة سباقات السرعة متابعة السباق المقبل بالمضمار وفق التوجيهات الاحترازية المتبعة والإجراءات التي تصدر من قبل إدارة النادي للمحافظة على السلامة العامة.

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