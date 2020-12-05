إمبورتانت ميشن بطل «القرهود للسرعة» في مضمار ميدان

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصل مضمار «ميدان» العالمي إثارته وقوته خلال السباق الثالث الذي أقيم يوم الأول من أمس برعاية «موانئ دبي العالمية»، إذ حقق «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر.

كما اقتنص «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري لقب الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر.

وحقق المدربان سالم بن غدير وعلي راشد الرايحي ثنائية لكل منهما خلال الأمسية.

«ميلرز هاوس» نجم الافتتاح

ظفر «ميلرز هاوس» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.55 دقيقة و بفارق 6 أطوال عن «سبيريت أوف لايت» لسيد حشيش بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «دارك أوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«كنود» بطل الثاني

حقق «كنود» لفوزي عبد الله ناس لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر برعاية «مراسي بي آند أو» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.06.88 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «بليد سميث» لحكيم عبد الله بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «زيرو تو إيه هندرد» لآفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«جيرفيز» يظفر بالثالث

اقتنص «جيرفيز» لمالكه جمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.38.87 دقيقة وبفارق رقبة عن «وان فيجن» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

«إمبورتانت ميشن» بطل «القرهود»

اقتنص «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.11.57 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بيهافيورال بايس» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «بوشارت» لفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«فيرناس» نجم «الانتصار»

ظفر «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري بلقب الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.05.55 دقيقة وبفارق نصف طول عن «سالتراين دبي» لعلي حداد بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وحل ثالثاً «كيسي جونز» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«زو ستورم» مسك الختام

ظفر «زو ستورم» لمالكه البشير سالم الحراري بلقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.25.85 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «شمران» لـ «نقابة فينكس للسيدات» بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «جراند دبي» لمالكه علي راشد الرايحي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

أبطال السباق

الشوط الأول«ميلرز هاوس»

الشوط الثاني«كنود»

الشوط الثالث «جيرفيز»

الشوط الرابع «إمبورتانت ميشن»

الشوط الخامس «فيرناس»

الشوط السادس «زو ستورم»

عبد الله بن دميثان: شراكتنا مع «ميدان» طويلة

تقدم عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49. وأضاف عبد الله بن دميثان أنه من خلال اليوم الوطني نستذكر مسيرة الآباء المؤسسين لدولتنا الغالية، والإنجازات التي تحققت خلال الـ 49 عاماً الماضية.

وأكد عبد الله بن دميثان أن شراكتهم مع «ميدان» هي طويلة، خاصة في مجال الفروسية التي تحظى باهتمام ليس فقط على الصعيد المحلي بل العالمي. وأضاف عبد الله بن دميثان أن الاهتمام ينبع من أهمية «ميدان» الذي يستضيف كأس دبي العالمي سنوياً، حيث تتجمع أقوى خيول العالم في مكان واحد تتنافس من خلالها على الظفر بألقاب الأمسية.

علي راشد الرايحي: سعداء بالثنائية

عبر المدرب علي راشد الرايحي عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال الأمسية.

وعن «جيرفيز» بطل الشوط الثالث قال الرايحي إن مسافة الـ 1600 ناسبت البطل، ولاحظنا أن البطل يحب المسافات الطويلة عقب تجربته على مسافة الـ 1200 و 1400 متر.

وأضاف الرايحي أن البطل سيواصل مشاركته في سباقات «ميدان»، مشيداً بأداء الفارس ساندرو بايفا.

وعن بطل الشوط السادس «زو ستورم» قال الرايحي إن هذا الانتصار الثاني على التوالي للبطل، إذ شارك على مسافة 1200 متر، وهذه المرة أثبت جدارته في الـ 1400 متر، وأعتقد أنه قادر على المنافسة في الـ 1600 متر.

وأضاف الرايحي أن الخطة المقبلة المشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي.

ساتيش سيمار: أداء مبهر لـ«ميلرز هاوس»

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء الذي قدمه «ميلرزهاوس» بطل الشوط الأول.

وقال سيمار إن البطل ما زال صغيراً وهذا ثاني سباق له في «ميدان» إذ حل في المركز الثالث لمسافة 1400 متر، إذ كان الهدف هو إعطائه الخبرة والتعوّد على أرضية المضمار.

وأضاف إننا مبهورين بالأداء الذي قدمه البطل ونتمنى أن يواصل على المستوى ذاته.

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