سالم بن غدير: فرحتنا تضاعفت مع احتفالنا باليوم الوطني الـ49

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب سالم بن غدير عن ارتياحه بتحقيق ثنائية في الأمسية عبر «إمبورتانت ميشن» بطل «القرهود» للسرعة، و«فيرناس» بطل بطولة «الانتصار».

وأضاف ابن غدير إن الفرحة تضاعفت بالتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني الـ49 لدولتنا العزيزة.

وكذلك تحقيق الثنائية في أول السباقات الفئوية في الموسم. وعن «إمبورتانت ميشن» قال ابن غدير إن البطل قدم أداء متميزاً في الشوط الرابع وخاصة في ظل مشاركة أقوى خيول السرعة في الإمارات. وأضاف ابن غدير آن البطل لا يملك أي مشكلة في المسافات والسبب حبه للسرعة وهو قادر على المشاركة على مسافة 1400 متر.

وعن «فيرناس» قال ابن غدير إن البطل ممتاز، والدليل نتائجه التي حققها في المواسم الماضية إذ اقتنص المركز الأول مرتين وجاء في المركز الثاني مرة واحدة. وأضاف ابن غدير إن البطل قادر على المشاركة في كافة أرضيات مضامير الدولة سواء الأرضية أو العشبية وهو بطل متكامل، وقد تكون وجهته المقبلة سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

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