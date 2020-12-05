505 آلاف درهم جوائز رابع سباقات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يشهد المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم، رابع سباقاته بالموسم، والذي يشتمل على سبعة أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة.

وتبلغ قيمة جوائزه المالية 505 آلاف درهم، بمشاركة 98 خيلاً، ويستهل حفل الأمسية بسباقات الخيول المبتدئة لملاك الإسطبلات الخاصة، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، العالمي للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1200 متر، ويبرز منها «هزيم الرعد»، و«مهيمن» من ضمن الخيول المرشّحة للفوز باللقب.

وتتواصل الإثارة بالشوط الثاني وهو الشوط الرئيس في الأمسية، لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، بمشاركة 8 خيول، حيث يتطلع «غزوان الخالدية»، لتصدر السباق، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز منافساً قوياً آخر هو «ايه اف المجاز» الطامح للفوز أيضاً.

في الشوط الثالث المخصص للخيول عمر 3 أعوام فما فوق، تتسابق 15 خيلاً لمسافة 1400 متر، يبرز منها «العجايب»، و«دينار الخالدية»، فيما خصص الشوط الرابع للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وتظهر الخيول المبتدئة مرة أخرى في الشوط الخامس بمشاركة 15 خيلاً عمر ثلاثة أعوام فقط، تتسابق لمسافة 1600 متر.

تكافؤ

يشارك بالشوط السادس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر (تكافؤ) 15 خيلاً، ويدفع المدربان ايريك لمارتنيل، وارنست اورتيل بثلاثة خيول لكل منهما .

وتتنافس خيول الإنتاج المحلي بالشوط السابع لمسافة 2000 متر بمشاركة 15 خيلاً يبرز منها «ثابت الريف»، و«طاقة».

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