«بدور عذبة» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المحطة السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت المحطة الختامية الثانية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في السعودية ضمن نسختها السابعة والعشرين، نجاحات مبهرة شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية في الرياض وعكس الختام المميز أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي في كرنفال وطني مبهر.

وتقام سلسلة السباقات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة بالمضامير العربية والعالمية.

وتضمن السباق مشاركة 76 خيلاً عبر 8 أشواط في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية بالمضامير السعودية، وتُوجت الفرس «بدور عذبة» للمالك سعد القحطاني، بإشراف المدرب عبدالله مشرف وقيادة عبدالله العوفي بلقب الشوط الثامن والسباق الرئيس لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في 2:03:87 دقيقة،وشهد السباق مشاركة 9 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، وأقيم لمسافة 1800 متر للأمهار والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق وبلغ مجموع جوائزه 300 ألف ريال سعودي، وحل بالمركز الثاني «نادر الخالدية»، يليه «صخر الخالدية»،.

وقام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، بتقديم الكؤوس للمالك سعد مشرف القحطاني والمدرب عبدالله مشرف، والفارس عبدالله العوفي. شهد السباقات الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وفيصل الرحماني ومتعب بن زيد الشمري المدير العام لميدان سلطان بن عبدالعزيز.

تقدير

وتوجه فيصل الرحماني بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الختام المبهر لسلسلة سباقات النسخة 27 للكأس الغالية التي أبرزت الإرث الكبير ورسخت نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل.

وقال: جاءت محطة السعودية الختامية مبهرة ومميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرياض بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط.

حفاوة

وأعرب الرحماني عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة السعودية وقال: هي ليست بغريبة على أهلنا وأحبائنا في المملكة، مؤكداً أن تنظيم سباق المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المملكة للعام الثالث على التوالي، يجسد ملحمة وطنية كبيرة وعكس مدى عمق روابط الإخاء الإماراتي السعودي.

وأضاف: نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجدد الخيل العربية، وصاحب الاهتمام الكبير والنقلة النوعية بسباقات الخيل العربي، الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الكأس الغالية بعد ختام سلسلة السباقات لعام 2020 .

والتي امتدت 12 جولة طافت خلالها المضامير العربية والأوروبية وأمريكا وحققت التزاماً كبيراً تجاه أسرة الخيل العربية الدولية بتنظيم السباقات برغم ظروف وتحديات المرحلة الراهنة، الأمر الذي جسد إنجازات مضاعفة ورسخ السمعة والمكانة المرموقة للإمارات عالمياً.

مؤكداً أن الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة قادنا لمعانقة مجد النجاحات والإنجازات التاريخية الكبيرة، لافتاً إلى أن الأصداء الواسعة تحفزنا لتقديم المزيد من البرامج والخطط التطويرية للنسخة المقبلة.

وتوجه الرحماني بالشكر والتقدير لسفارات الدولة في الخارج على تعاونها الكبير مع اللجنة المنظمة وكافة الاتحادات والهيئات المعنية في الخيل العربية والفروسية التي ساعدت على تحقيق النجاحات لموسمنا الحافل، متوجهاً بخالص الشكر لقناة ياس وكافة المنصات الإعلامية لدورها البارز في دعم رسالة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

نتائج الأشواط

توّج المهر «بدر المعتزه» للمربط الذهبي، بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، وقطع البطل مسافة 1200 متر في 1:20:42 دقيقة، وظفر المهر «طي المشناء» لأحمد الشمري بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة «مفتوح» والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وتوّجت الفرس «سيماء الخالدية» لمربط الشهيب بلقب الشوط الثالث المخصص للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر.

وحسمت المهرة «جمانة الخالدية» لأبناء الأمير خالد بن سلطان لقب الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر في حين توّج الجواد «معروف الخالدية» للمدرب سلطان النمر بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر.

وفاز الجواد «زافر الخالدية» للمدرب سلطان النمر بلقب الشوط السادس المخصص للخيل العربية للمهور والمهرات «تكافؤ تصنيف 1 - 70» من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، وظفر الجواد «لحيف الخالدية» لمربط الخفاق الأخضر بلقب الشوط السابع للخيل العربي «تكافؤ تصنيف 70-90» من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر.

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