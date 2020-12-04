تتويج الفرس "بدور عذبه" بلقب المحطة السعودية لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

حققت المحطة الختامية الثانية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية ضمن نسختها السابعة والعشرين، نجاحات مبهرة شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربي في الرياض أمس الخميس .

وتقام سلسلة السباقات تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، دعما لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة واصالته في كافة المضامير العربية والعالمية.

شهد السباقات والأمسية سمو الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري المدير العام لميدان سلطان بن عبدالعزيز.

وانطلق برنامج الحفل الثاني لميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي أقيم على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة وتضمن 8 أشواط وسط مشاركة 76 خيلاً، في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وفازت بالشوط الأول للخيول العربية المبتدئة المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، المهر "بدر المعتزه" للمالك المربط الذهبي وبإشراف المدرب حرص الغربي والفارس ويجرتو راموس . وشهد السباق مشاركة 13 خيلاً لمسافة 1200 متر ، وقطع البطل مسافة السباق بزمن 1:20:42 دقيقة، وبلغت مجموع جوائزه 50 الف ريال سعودي.

وتوج المهر " طي المشناء " بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة " مفتوح" والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 10 خيول وبمجموع جوائز 50 الف ريال. وقطع البطل الذي يعود للمالك أحمد عبيد الشمري وبإشراف المدرب أحمد الشمري والفارس محمد النفزي، مسافة السباق بزمن 1:33:77 دقيقة.

وتوجت الفرس "شيماءالخالدية" التي تعود لمربط الشهيب وبإشراف سعد بن مثال والفارس عادل الفريدي بلقب الشوط الثالث المخصص للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، بمجموع جوائز 50 الف ريال سعودي وبمشاركة 9 خيول، وقطعت البطلة المسافة بزمن 1:35:75 دقيقة.

وحسمت المهرة "جمانة الخالدية" لقب سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق الذي أقيم لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 الف ريال وبمشاركة 6 خيول، وتعود البطلة لأبناء الأمير خالد بن سلطان وتحت إشراف المدرب مطلق بن مشرف وقيادة الفارس محمد النفزي ، وقطعت البطلة المسافة بزمن قدره 1:35:98 دقيقة، في حين توج الجواد "معروف الخالدية" بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة " مفتوح " للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر ، وبلغت مجموع جوائزه 50 الف ريال وشهد مشاركة 10 خيول، ويعود البطل للمالك والمدرب سلطان النمر وقيادة الفارس ويجرتو راموس ، وقطع مسافة السباق بزمن 1:49:75 دقيقة.

وفاز بلقب الشوط السادس الجواد "زافر الخالدية" للمالك والمدرب سلطان النمر وقيادة الفارس ويجرتو راموس، وشهد السباق المخصص للخيل العربية للمهور والمهرات " تكافؤ تصنيف 1- 70 " من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، وبلغت مجموع جوائزه 50 ألف ريال وسط مشاركة 13 خيلاً، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:51:18 دقيقة، وظفر الجواد " لحيف الخالدية " بلقب الشوط السابع المقام للخيل العربي " تكافؤ تصنيف 70-90" والمخصص للخيول من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، بمجموع جوائز 50 الف ريال وبمشاركة 6 خيول، ويعود البطل للمالك مربط الخفاق الأخضر وبإشراف المدرب عبدالعزيز الواصل وقيادة الفارس عبدالله العوفي ، وأنهى الجواد البطل السباق بزمن 2:02:97 دقيقة.

وتوجت الفرس "بدور عذبه" للمالك سعد مشرف القحطاني، والمنحدرة من نسل الفحل "منجز والام بيزيوبزيو الموري بنت بكارا " بلقب الشوط الثامن والسباق الرئيس للمحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وشهد السباق مشاركة 9 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، وأقيم لمسافة 1800 متر للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق وبلغت مجموع جوائزه 300 ألف ريال سعودي.

ونجحت البطلة بإشراف المدرب عبدالله مشرف وقيادة الفارس عبدالله العوفي من إنهاء مسافة السباق بزمن قدره 2:03:87 دقيقة ، وحل بالمرتبة الثانية نادر الخالدية ،فيما جاء ثالثا صخر الخالدية ، وقام في ختام الكرنفال السعودي المبهر سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، بتقديم الكؤوس للمالك سعد مشرف القحطاني والمدرب عبدالله مشرف والفارس عبدالله العوفي بمناسبة تتويج الفرس بدور عذبه، بلقب المحطة السعودية الختامية للكأس الغالية.

من جانبه توجه سعادة فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، بمناسبة الختام المبهر لسلسلة سباقات النسخة السابعة والعشرين للكأس الغالية التي جسدت الإرث الكبير، ورسخت نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل.

وقال: لقد جاءت محطة السعودية الختامية مبهرة ومميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الرائع، والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض، بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط والأصداء المرحبة والواسعة من قبل الملاك والمربين واصحاب الشأن ..

معرباً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة السعودية.

وأكد أن تنظيم سباق المحطة الختامية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المملكة للعام الثالث على التوالي، يجسد ملحمة وطنية كبيرة وعكس مدى عمق روابط الإخاء السعودي الإماراتي.

وأضاف : نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، مجدد الخيل العربية ، وصاحب الاهتمام الكبير والنقلة النوعية بسباقات الخيل العربي، الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الكأس الغالية بعد ختام سلسلة السباقات لعام 2020 والتي امتدت لـ 12 جولة طافت خلالها المضامير العربية والأوروبية وأمريكا وحققت التزاما كبيرا تجاه أسرة الخيل العربية الدولية بتنظيم السباقات برغم الظروف وتحديات المرحلة الراهنة، الأمر الذي جسد إنجازات مضاعفة ورسخ السمعة والمكانة المرموقة للإمارات عالمياً.

ولفت إلى أن الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة قادنا لمعانقة مجد النجاحات والإنجازات التاريخية الكبيرة، منوها إلى أن الأصداء الواسعة تحفزنا لتقديم المزيد من البرامج والخطط التطويرية للنسخة المقبلة.

وتوجه الرحماني بالشكر والتقدير لسفارات الدولة في الخارج على تعاونهم الكبير مع اللجنة المنظمة وكافة الاتحادات والهيئات المعنية في الخيل العربية والفروسية التي ساعدت بتحقيق النجاحات لموسمنا الحافل، متوجها بخالص الشكر والتقدير لقناة ياس وكافة المنصات الإعلامية لدورها البارز في دعم رسالة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

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