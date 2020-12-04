المهور تستعرض جمالها في «الشارقة كلباء للجواد العربي»

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

تتواصل اليوم منافسات مهرجان الشارقة كلباء الثاني للجواد العربي بشوطين للمهور بعمر سنة وسنتين، والمقام على أرض شاطئ مدينة كلباء، والذي يشهد مشاركة 335 جواداً من الخيول العربية، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وهيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والشركات. وشهد الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ صقر بن هيثم القاسمي، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

والدكتور سليمان الزعابي رئيس المجلس البلدي بكلباء، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وهاشم البيرق نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول.

وحققت المهرة «دي سماكة» لمربط دبي المركز الأول في القسم الأول للشوط الأول،شوط المهرات بعمر سنة واحدة بمجموع 92.25 نقطة ، وحلت ثانية المهرة «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91.13 نقطة.

وفي القسم الثاني للشوط الأول فازت بالمركز الأول «الأريام الظنه» لإسطبلات العربية بمجموع 92.63 نقطة، وحلت ثانية «الريم بي اتش ام» لمالكها علي المزروعي.

وحققت المركز الأول للقسم الثالث لنفس الشوط المهرة «سماره. بي. اتشز. ام» من مربط بن هميلة للخيول لمجموع 92.25 نقطة تليها المهرة «دي ذاريه» من مربط دبي للخيول تليها المهرة «إ.س.حشيمه» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

رؤية

ووجه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه ورعايته لفروسية الآباء والأجداد.

وقال: توجيهات سموه بإقامة مهرجان الشارقة للجواد العربي في كلباء رغم ظروف جائحة« كورونا»، تجسد رؤية سموه بأهمية نشر هذه الرياضة والترويج لمسابقات وبطولات جمال الخيل العربي في مختلف مناطق الدولة.

وقال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي في تصريحات لـ«البيان الرياضي» :رياضة الفروسية في كلباء لها مكانة وانتشار واسع وخيولنا لها صولات وجولات بعالم الفروسية، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء 3 مراكز متكاملة المواصفات للفروسية، سترى النور قريباً في ثلاث مناطق هي مدينة خورفكان ومدينة كلباء والمنطقة الوسطى،حفزالملاك والمربين لمزيد من الاهتمام بالخيول وخاصة الإنتاج المحلي.

ووجه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي الشكر لرئيس وقيادة نادي الشارقة للفروسية والسباق، مثمناً دورهم الإيجابي في نشر رياضة الفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز