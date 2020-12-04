ختام دورة مدربي بناء الأجسام

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

اختتمت بنجاح دورة المستوى الثالث لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية، التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي، عن بًعد، وشهدت مشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة، وأشرف عليها العقيد (م) عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية في دبي، وأدارها المحاضر المهندس وليد عبد الكريم كبير المحاضرين بالأكاديمية، وعاونه المحاضر الدولي طرفة الدرويش.

تضمنت الدورة، العديد من المواضيع الخاصة بتطوير أداء المدربين والراغبين في الحصول على الماجستير، منها تصميم برامج التدريب، والأنماط الجسدية للرياضيين في بناء الأجسام، بجانب التسويق الرياضي .

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