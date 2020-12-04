«جوهرة تاج زايد» يجذب نخبة الخيول في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تتجه أنظار عشاق الخيول، تجاه مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، والذي يشهد الحفل الثالث في الموسم الجديد.

والذي يتكون من 7 أشواط مثيرة، يبرز فيها سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر، الأغلى على مستوى العالم، بقيمة 5 ملايين درهم، ضمن ختام النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ويشهد الحفل عدداً من الأشواط الساخنة.

ويتصدر سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المشهد، ويأخذ الكثير من الاهتمام، بمشاركة نخبة من الخيول والفرسان الذين يسعون للوصول إلى منصات التتويج، والفوز باللقب الثمين، ومن بين حصة كاملة من الخيول، تشارك في السباق الذي يقام في الشوط الخامس، تذهب الترشيحات نحو «داريوس دي بون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة فابريس فيرون، و«الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بجانب دين أونيل، و«صمود» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بقيادة ريتشارد مولن، و«جوشوك» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بقيادة اشتيبان مازور، ومجموعة أخرى من الخيول القوية، التي أثبتت تفوقها في مختلف المضامير.

البداية

وستكون بداية الحفل في الشوط الأول، الذي ينطلق الخامسة مساء، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية بقيمة 200 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني، يقام سباق بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لمسافة الميل، بمشاركة 9 خيول فقط، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 200 ألف درهم.

ويتواصل الحفل بسباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اليوم الوطني، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600 متر، في الشوط الثالث، بقيمة جوائز مالية 380 ألف درهم، يتنافس عليها 16 خيلاً.

وفي الشوط الرابع، يقام سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اليوم الوطني، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة الميل، والذي تصل قيمة جوائزه المالية إلى نصف مليون درهم، يتنافس عليها حصة كاملة من الخيول.

وتمتد الإثارة في الشوط السادس من الحفل، الذي يشهد مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «تكافؤ»، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 من الخيول القوية.

ختام

ويختتم الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط السابع، لمسافة 1400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم.

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