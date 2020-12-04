«جرين غيتس» و«إيه إم» في نهائي «اليوم الوطني» للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، ختام بطولة اليوم الوطني للبولو، التي انطلقت نهاية الشهر الماضي، بمشاركة سبعة فرق، هي الإمارات والحبتور وجرين غيتس ومهرة وإيه إم وأنكورا وبن دري وبهانديكاب 10 جول، ووسط أجواء احترازية بسبب جائحة كوفيد 19.

وسيقص شريط مباراة الختام فريقا «إيه إم» و«جرين غيتس» في الرابعة عصراً، فيما ستقام مباراة الترضية بين فريقي مهرة وانكورا، عند الثانية والنصف ظهراً.

وسيقود فريق «إيه إم»، الشيخة علياء آل مكتوم، ومعها سانتوس وبابلو وتوماس أراريا، بينما يقود فريق جرين غيتس السعودي نور أبو خضرا، ومعه تشارلز وتوكي وقيصر.

فوز

وكانت مباريات الدور قبل النهائي، قد شهدت نهاية دراماتيكية، أسفرت عن خروج فريقي الإمارات والحبتور على يد فريقي مهرة وإيه إم.

ففي مباراة الإمارات، نجح فريق مهرة في انتزاع فوز مستحق، بعد مباراة تساوت فيها الكفتان خلال الأشواط الثلاثة الأولى بين الفريقين، إلا أن مهرة خطف ثلاثة أهداف في الشوط الرابع، ليقتنص الفوز في الشوط الرابع، بنتيجة عشرة أهداف مقابل سبعة أهداف ونصف.

وفي مباراة «إيه إم» والحبتور، قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها «إيه إم»، إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوز فريقها بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف، بعد مباراة اتسمت بالندية واللعب الحذر، بسبب إغلاق الفريقين لمنطقة مرماهم، ما أثر في الأداء الهجومي وندرة الأهداف، وقد فرط فريق الحبتور في الفوز، بسبب التسرع تارة، وعدم التوفيق تارة أخرى.

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