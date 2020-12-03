المهرة «دي سماحة» تتألق في «مهرجان الشارقة كلباء»

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في خورفكان ظهر أمس، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، منافسات «مهرجان الشارقة كلباء الثاني للجواد العربي»، والمقام على شاطئ كورنيش مدينة كلباء بمشاركة 335 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، من مختلف أندية ومرابط وإسطبلات الدولة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية .

وحضر الافتتاح الشيخ صقر بن هيثم القاسمي، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وحققت المهرة «دي سماحة» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول في القسم الأول للشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة بمجموع 92,25 نقطة، وحلت ثانية المهرة «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91.13 نقطة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز