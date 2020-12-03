72 خيلاً تتنافس على ألقاب السباق الثالث لمضمار «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الثالث لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «موانئ دبي العالمية» وبمشاركة 72 خيلاً فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة 632 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «بطولة القرهود للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم بمشاركة 7 خيول أبرزها «إنجازات» و«وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«بيهافيورال بايس» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، و«بوشارت» لفريق «البيت متوحد»، و«ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، و«مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس.

كما سيكون الشوط الخامس «بطولة الانتصار» لمسافة 2000 متر من الأشواط المهمة في الأمسية برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم، وبمشاركة 9 خيول أبرزها «فور ذي توب» لـ «ر ر ر للسباقات»، و«سالتراين دبي» لعلي حداد، و«جست إيه بيني» و«جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي، و«كيسي جونز» لناصر عسكر، و«زمان» لعبدالله مناحي، و«باكستان ستار» لكرم دين، و«فيرناس» و«منتصرات» لأحمد غليطة المهيري.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 15 خيلاً أبرزها «أبولو كيد» و«ساخر» لـ «إتش وبي»، و«ميلرز هاوس» و«رزق» لمحمد خليفة البسطي، و«دارك أوف نايت» و«ماس ميديا» لناصر عسكر، و«سبيريت أوف لايت» لسيد حشيش.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر برعاية «مراسي بي آند أو» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 13 خيلاً أبرزها «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ويزرد» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، و«دون بيلينجرينو» لمحمد خليفة البسطي، و«المطير» لـ «إتش وبي».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، و«بولد ريكس» و«فاينل روك» و«شنغهاي سيتي» و«إمبريزون» لنقابة «بورسلي» للسباقات.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم 12 خيلاً أبرزها «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«بالافاد» و«تشوزين مارك» لأحمد عبدالله الشيخ، و«رير نينجا» و«تالو» لـ «إكيوري اما زينجتيم»، و«نمر» لـ «أبوظبي ريسنج».

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