حمدان بن راشد يتوّج ببطولة ملّاك الخيول العربية في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت منظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا (ARO)، عن فوز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ببطولة ملّاك الخيول العربية للمرة التاسعة عشرة، والسابعة عشرة على التوالي.

وجاء التتويج باللقب عقب الفوز الذي حققته «لؤلؤة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التي اقتنصت لقب «شادويل آريبين ستاليونز ستيكس» لمسافة 1800 متر، والذي أقيم على مضمار «ولفرهامتون» في ختام سباقات الخيول العربية في بريطانيا الاثنين الماضي.

ويعد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، من أبرز ملاك الخيول العربية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى دعم سموه المستمر لسباقات الخيول العربية حول العالم.

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