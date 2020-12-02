قرعة مثيرة لـ«جوهرة تاج زايد 2020»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أجريت يوم أمس مراسم قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية لمسافة 2200 متر، والبالغة جائزته 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 16 خيلاً.

وشهد مراسم القرعة التي أقيمت بفندق ميدان في دبي، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعدد من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الحدث العالمي.

أغلى السباقات

وأسفرت قرعة السباق عن وقوع «داريوس دو بون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في البوابة «5»، فيما ستنطلق «أمواج» المملوكة أيضاً لسموه من البوابة «12».

كما أسفرت القرعة عن وقوع «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في البوابة «14».

وينطلق «حيان» لـ«ياس» لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من البوابة «10» فيما سينطلق «صمود» لـ«ياس للسباقات» العائدة لسموه أيضاً من البوابة «9»، و«حراب» لاسطبلات «الوثبة للسباقات» المملوك أيضاً لسموه وينطلق من البوابة «7»، فيما ينطلق «جوشوك» لاسطبلات «العجبان» العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني من البوابة «2».

نخبة الخيول

وصرحت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي بأنها تفخر بمشاركة نخبة من أبرز المدربين والفرسان وخيول النخبة في العالم متمنية النجاح والتوفيق للجميع.

وأشادت صوايا بدور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في إقامة السباق الذي يعد من أغلى سباقات الخيول العربية في العالم ويحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

تفاؤل

أعرب المدرب علي الرايحي الذي يشرف على تدريب «الزاهر» عن تفاؤله بإحراز نتيجة مشرفة باعتبار القرعة أوقعته في البوابة «14» إلى جانب أن مسافة السباق الـ2200 متر ستكون مناسبة للخيل لتقديم أفضل العروض، وخاصة أن الجواد حقق الفوز 3 مرات في سباقات الفئة الأولى في المواسم الماضية.

وبدوره أكد عبدالمنعم أحمد علي مدير اسطبلات «عذبة للسباقات» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة جاهزية خيولهم. كما عبر المدرب العُماني سليمان سالم الغنيمي عن سعادته بالمشاركة في فعاليات السباق الذي يعد من أغلى وأقوى السباقات في العالم. وقال الغنيمي إن وقوع «راسي» في البوابة «11» رائع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز