335 جواداً في «مهرجان الشارقة» بكلباء

المصدر: كلباء – فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم بمدينة كلباء «مهرجان الشارقة كلباء الثاني للجواد العربي» ويستمر حتى السبت المقبل، بتنظيم من نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وهيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والشركات، يشارك في المهرجان 335 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة بلغت نسبتها 42% عن العام السابق.

ويرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي والدكتور غانم الهاجري نائب الرئيس وراشد الزعابي مدير المهرجان وعضوية كل من حسن الزعابي، وسلطان اليحيائي ومحمد الحربي ومحمد الجسمي، وعادل درويش ومحمد الزعابي وهيثم الكندي.

وقاية

قال سلطان محمد اليحيائي مدير عام النادي، إن الإدارة حرصت على توفير كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لجميع المشاركين من الملاك والمدربين وأهل الخيل.

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