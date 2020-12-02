مونديال جمال الخيول العربية بباريس شاهد على إنجازات «مربط دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة باريس 2020 عن إلغاء فعاليات النسخة الـ40 للبطولة التي كان من المقرر انطلاقتها من 8 لغاية 10 يناير المقبل.

وجاء قرار إلغاء البطولة بسبب جائحة «كورونا»، لكن الأمجاد التي سطرتها الإمارات في ذاكرة وتاريخ أقوى بطولة في العالم، لا تزال راسخة بأقوى بصمة من التميز القياسي. ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بالمركز الأول في تاريخ البطولة.

بطولة العالم للخيل العربية الأصيلة في باريس، تحفظ للإمارات مركزها الأول ببصمات مرابطها العالمية؛ مربط دبي ومربط عجمان ومربط البداير ومربط الزبير وغيرها، لكنها تصون لمربط دبي سيرته المجيدة وإنجازه وإعجازه القياسي، لا يزال مربط دبي للخيول العربية بطل تاريخ بطولة العالم للخيل العربية عبر تاريخها وحتى النسخة المقبلة، من الإمارات بشر مربط دبي بجمال خاص لإنتاجه المحلي هذا الموسم في كل من بطولة السلالة المصرية والإنتاج المحلي في مهرجان الشارقة للجواد العربي، بنيل إنتاجه الجديد ثلاثية ذهبية تذكر جعلت الإمارات على قمة العالم.

2009

التجول في سجل بطولة العالم لجمال الخيل العربية بباريس، يستوقف التاريخ ويرفع قبعة التقدير العالي لمربط دبي، الذي استطاع في فترة قياسية أن يحقق أعلى الأرقام القياسية وأكثر ألقاب الأفضلية، وهذه أبرز محطات أمجاد مربط دبي وبصماته في تاريخ المونديال.

في 2009 توج باكورة نجوم مربط دبي الفحل العالمي «رويال كالرز» المنحدر من نسل الفحل «ترو كولورز» والأم الفرس «اكستريم وندر»، مشاركته بإحراز المركز الأول وكأس بطولة العالم. رويال كالرز كان نجم الأمهار في نفس البطولة عام 2006 متوجاً بلقبها وجائزة أجمل رأس خيل.

2012

في العام 2012 وبأولى خطوات المجد العالمي بعد خمس سنوات على قرار فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مربط دبي للخيول العربية، تمكنت الفرس «إف تي شيلة» ابنة الفحل «شايل دريم ديزرة» والفرس «سول بيرتي تي جي س» من نيل لقب بطولة العالم، والتتويج بالذهب محققة أعلى معدل نقاط ولقب أجمل فرس.

وفي نفس البطولة استطاع «إم إيه شادو الشير» إبن الفحل «الشير مان» الحصول على أعلى معدل نقاط كأفضل خيل من خيول الإنتاج الأوروبي، كما استطاع «كيو آر مارك» أن يتربع على قمة جمال الأفحل في العالم .

2015

في نسخة 2015 سيطرت أضواء الإنتاج المحلي لمربط دبي على أنوار العاصمة الفرنسية باريس، عندما تمكنت المهرة الرائعة «دي شهلا» ابنة البطلين الأسطوريين الفرس العالمية «إف تي شيلة» والفحل العالمي «مراج»، التي نافست نفسها وتربعت على عرش عالم الخيل العربية الأجمل في العالم، مؤكدة أن مفهوم الإنتاج المحلي لمربط دبي يحمل كل الدلالات العالمية بامتياز، فضلاً عن السيطرة التي تكاد تكون مطلقة في البطولات داخل العرين الوطني في الإمارات..

2016

في 2016 سجل مربط دبي حضوراً ذهبياً وإنجازاً قياسياً نوعياً في بطولة العالم، محققاً تميزاً نادراً بين أقوى مرابط الخيل العربية الأصيلة في العالم، بعدما أحرز لقب البلاتينيوم الأعلى في البطولة وذهبيتين وعدداً من الألقاب أبرزها لقب أفضل مربط للخيل العربية في العالم.

فضلاً عن جائزة أفضل مربّ ومالك، وجائزة أكثر مربط حاصل على ألقاب ذهبية في العام 2016. كما حصلت الفرس ليدي فيرونيكا لمربط دبي على جائزة أفضل فرس منتجة في العالم.

البصمة الذهبية المبهرة لمربط دبي في العام 2016 كانت بتوقيع المهرة العجيبة «دي عجايب» ابنة الفحل «آرآف آي فريد» والفرس ليدي فيرونيكا التي تفوقت على كل مهرات عمر السنة.

2018

وفي بطولة 2018 تمكن مربط دبي من تجديد تميزه في الحدث الدولي الأكبر؛ بطولة العالم في باريس. وأحرز ذهبية الأمهار بتفوق المهر دي سراج الذي نال اللقب العالمي للمرة الثانية. وأضاف المربط الوصافة بفضية المهرة دي شيهانة، ووصافة ثانية بفضية للمهرة دي عجايب صاحبة اللقب الذهبي للعام 2016.

كما تميز مربط دبي بحصوله على أعلى ألقاب وجوائز بطولة العالم، فنال جائزة أفضل مربٍّ للخيول العربية الأصيلة، ونال أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إي إل رشيم لقب أفضل فحل إنتاج في العالم، ونالت الفرس دي شهلة لقب أفضل فرس منتجة في البطولة.

2019

العام الماضي 2019 جدد مربط دبي بصمته القياسية في بطولة العالم، عندما حصد الذهب والفضة وبرونزيتين وعدداً من ألقاب التميز؛ وهي لقب أفضل مزرعة منتجة في العالم، ولقب أفضل فحل منتج في العالم، ولقب أفضل فرس منتج في العالم، وهي ألقاب مكنت مربط دبي من الاحتفاظ بالمركز الأول ومكانته القيادية كأفضل مربط في العالم.

وتمكن مربط دبي في بطولة العالم من نيل الذهب مع المهرة «دي شامخة» ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والبطلة العالمية العتيدة «إف تي شيلا»، والتي حققت أعلى درجة في مجموعتها ولقب أفضل درجة في مجمل بطولة المهرات.

التوحيدي: إنجازاتنا الكبيرة تضيء سماء البطولة

قال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: «إنجازنا الكبير ونجمنا المضيء في سماء بطولة العالم بباريس 2016، نعتبره نقطة من وميض في مجرة عظيمة هي عالم فلسفة المركز الأول ورؤية الابتكار وصناعة الخيل والخير التي أسسها سيدي فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نحن كنا دوماً مسؤولين عن أمانة عظيمة، كلفنا وشرفنا سموه بالقيام بها، وقادنا إلى الطريق لتحقيقها.

المرازيق: جهود جماعية لتفعيل سبل تطوير الإنتاج

قال عبد العزيز المرازيق، المدير التنفيذي لمربط دبي: نحمد الله على هذا الإنجاز المتنوع في موعد عالمي.

إن إنتاجنا لا يزال يضع بصماته الذهبية بين مرحلة وأخرى بفضل ما يتمتع به المربط من دعم لا محدود من القيادة السامية بأصالة رؤيتها وأفقها، من أجل الحفاظ على الخيل العربية وتطويرها، ومن جهود جماعية لتفعيل كل السبل لتطوير الإنتاج الذي نراه اليوم على قمة العالم.

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