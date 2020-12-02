ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» أمام «مهرة»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم «فريق الإمارات» أمام «فريق مهرة» بقيادة راشد الحبتور من أجل قطع خطوة كبيرة نحو المربع الذهبي لبطولة اليوم الوطني للبولو، التي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتمتد حتى بعد غدٍ.

ويشهد الملعب الثاني بالنادي عند الثانية ظهر اليوم المباراة الأولى بالجولة والتي تجمع بين فريق(AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع «فريق الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، حيث يسعى «فريق الحبتور» للإبقاء على حظوظه في البطولة بعد أن خسر المباراة الأولى أمام غرين غيتس.

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