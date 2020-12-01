335 جواداً في «مهرجان الشارقة» بكلباء

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم بمدينة كلباء «مهرجان الشارقة كلباء الثاني للجواد العربي» ويستمر حتى السبت المقبل، بتنظيم من نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وهيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والشركات، يشارك في المهرجان 335 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة بلغت نسبتها 42% عن العام السابق.

وتنطلق منافسات المهرجان الساعة الثالثة عصر اليوم بالشوط الأول «شوط المهرات» بعمر سنة واحدة والمكون من ثلاث فئات (أ، ب، ج)، ويشهد اليوم الثاني للمهرجان غداً شوطين للمهرات بعمر سنتين وثلاث، الأول مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) والثاني مقسم لفئتين (أ، ب)، ويشمل اليوم الثالث بعد غدٍ والمخصص للمهور بمختلف الإعمار على شوطين، ويختتم المهرجان يوم السبت بشوط لكبار المهور والأشواط الرئيسية الستة للمهرجان لتحديد البطل الذهبي والفضي والبرونزي للخيول التي تأهلت خلال الأيام الثلاثة الأولى للمهرجان.

ويرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي والدكتور غانم الهاجري نائب الرئيس وراشد سيف حماد الزعابي مدير المهرجان وعضوية كل من حسن سيف حماد الزعابي، وسلطان محمد اليحيائي ومحمد الحربي ومحمد إبراهيم الجسمي، وعادل درويش مسلم ومحمد عبيد الزعابي وهيثم محمد الكندي، هذا إلى جانب العديد من اللجان مثل التحكيمية والطبية والانضباطية.

دافع

قال سلطان محمد اليحيائي مدير عام النادي إن النجاح الباهر والترحيب الكبير من أهالي مدينة كلباء بالمهرجان العام الماضي كان دافعاً كبيراً لإقامة النسخة الثانية من المهرجان بالمدينة، رغم الظروف التي يمر بها العالم من أثر جائحة كورونا.

وأكد اليحيائي أن إدارة النادي حرصت على توفير كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لجميع المشاركين من الملاك والمدربين وأهل الخيل.

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