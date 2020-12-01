اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يعلن روزنامة موسم سباقات القدرة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن روزنامة الموسم الجديد لسباقات القدرة، الذي يتضمن 56 سباقا تقام في مختلف الميادين في الدولة.

وستكون ضربة البداية للموسم الجديد من قرية بوذيب العالمية للقدرة يوم الخامس من شهر يناير القادم بسباق "قرية بوذيب التأهيلي" لمسافة 40 كم، فيما يختتم الموسم عبر سباق "كأس المدربين" لمسافة 119 كم، والذي سيقام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم يوم الثالث من أبريل القادم.

وتستأثر مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بأكبر عدد من السباقات، حيث تستضيف 23 سباقاً وبطولة، بينما تشهد قرية بوذيب العالمية للقدرة إقامة 22 سباقاً وبطولة، فيما تنظم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة 11 سباقاً وبطولة.

وأبرز ما تضمنه البرنامج مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي سينطلق يوم 14 من شهر يناير في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بسباق السيدات لمسافة 100 كم، بينما يتضمن اليوم الثاني من المهرجان سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، ويختتم بكأس مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمسافة 120 كم.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة "حفظه الله" لمسافة 160 كم يوم 13 فبراير القادم في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بينما ينطلق مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي يوم 24 فبراير بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر سباق السيدات لمسافة 119 كم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، بينما يتضمن اليوم الثالث للمهرجان سباق "اليمامة" للأفراس لمسافة 119 كم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كم.

ويقام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يوم 23 مارس القادم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر سباق السيدات لمسافة 119 كم، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، فيما يتضمن اليوم الثالث سباق "جميلتي" للأفراس لمسافة 119 كم، ويختتم بكأس مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم .

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