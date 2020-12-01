قرعة «جوهرة تاج زايد 2020» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تجرى في الثانية عشرة ظهر اليوم، بقاعة (BALLROOM) بفندق ميدان في دبي، مراسم قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغ جائزته 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ويرعى الحدث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

وتجري مراسم القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة (ياس الرياضية) وموقع التواصل الاجتماعي للمهرجان، ويحضرها الرعاة، ومندوبو ومدربو الخيول المشاركة وممثلو الإعلام، إضافة إلى ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة السادسة لمسافة 2200 متر (16) خيلاً.

ويشارك في السباق: داريوس دو بون، أمواج، الزاهر، جوشوك، حيان، صمود، حراب، أف البيرق، بي اف مغادر، مباشر الخالدية، متوكل الخالدية، جازمة عذبة، ار بي فرنش دود، هجرس، راسي، وميسي، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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