ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» أمام غرين غيتس اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، فريق الإمارات في مواجهة ساخنة مع فريق غرين غيتس، في بداية مشوار فريق سموها في بطولة اليوم الوطني للبولو والمقامة على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى الرابع من شهر ديسمبر المقبل، وتتنافس 7 فرق للفوز بكأس البطولة.

وتتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لبداية جيدة أمام فريق غرين غيتس الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق الحبتور بنتيجة 5 - 4.

وتقام بالجولة نفسها مباراة ثانية تجمع فريقي انكورا وبن دري.

ودشن فريق (AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مشواره في البطولة بنجاح عقب فوزه على فريق بن دري 4 - 3، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، بينما تعرّض فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور لخسارة مفاجئة في بداية مشواره بالبطولة وجاءت أمام فريق غرين غيتس 5 - 4.

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