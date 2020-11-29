«آلموند آي» تعتزل في قمة مجدها

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن اليوم عن اعتزال المهرة الأسطورية «آلموند آي»، بعد تحقيقها للمرة الثانية لقب (كأس اليابان) لمسافة 2400 متر، والذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو، بقيادة الفارس كريستوف باتريس لومير وإشراف المدرب ساكاي كونيدا.

وقال الفارس كريستوف لومير: أنا سعيد جداً بالإنجاز الذي حققته «آلموند آي»، ولكن سعادتي تضاعفت، كون أني ساهمت في تحقيق آخر انتصار لها في السباقات.

ومن جانبه، عبّر المدرب ساكاي كونيدا، عن سعادته بالفوز، قائلاً: لقد منحتنا الكثير من الإثارة والفرح، وكان من دواعي سروري، أن تكون جزءاً من حياتي المهنية، سيكون من الرائع أن أشارك في تدريب أحد أبنائها في المستقبل.

وكانت المهرة «آلموند آي»، قد حققت 11 انتصاراً من أصل 15 مشاركة لها في مسيرتها، منها 9 انتصارات في سباقات الفئة الأولى.

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