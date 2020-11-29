«جالفنايز» بطل كأس حمدان بن راشد للخيول العربية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

توّج المهر «جالفنايز» لحامد رادان، بقيادة الفارس ناثان كروس، بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، بفوزه أمس بالشوط الرئيس في سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لمسافة 1700 م، الذي بلغت جوائزه 200 ألف درهم، محققاً زمناً قدره 2.02.39 دقيقة، وحل ثانياً بفارق رأس «جولدن جول» لديل برينان، وجاء المهر «نيتيف إييل» لمحمد خليفه البسطي، ثالثاً، وقام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، بتتويج الفائزين.

نظم المنافسات نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للموسم.

وفاز المهر «إيه إف طاير» لخالد النابودة، وبقيادة الفارس تاج أوشي، بالمركز الأول، في شوط مجموعة لونجين سبيريت، لمسافة 1200 م، والبالغ جوائزه 40 ألف درهم، بزمن 1.22.57 دقيقة.

وحصدت المهرة «إيه إف صحوه» لأحمد النيادي، بقيادة الفارس ناثان كروس، لقب شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر، لمسافة 1200 م، في 1.26.17 دقيقة، وسيطرت مهور خالد النابودة على المراكز الثلاثة الأولى لشوط مجموعة لونجين سبيريت، لمسافة 1000 م، بفوز المهر «إيه إف ثبور» بقيادة الفارس أشتيبان مازور، بالمركز الأول، بزمن 1.07.19 دقيقة، وحل ثانياً المهر «إيه إف حجيج».

وحصد المهر «إيه إف مزمار» لخالد النابودة، وبقيادة الفارس اشتيبان مازور، المركز الأول لشوط لونجين سبيريت، روح الريادة، لمسافة 2000 م، مسجلاً 2.23.63 دقيقة، وفاز المهر «عجاج» لعبد الله بخيت المرر، بقيادة الفارس برناندو بينيرو، بشوط كأس مجموعة لونجين سبيريت لمسافة 1700 م، في 2.02.39 دقيقة.

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