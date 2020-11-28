«جالفنايز» بطل كأس حمدان بن راشد للخيول العربية

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

أهدى المهر «جالفنايز» بقيادة الفارس ناثان كروس، مالكه حامد رادان، كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، بفوزه أمس بالشوط الرئيس في سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لمسافة 1700 م، والذي بلغت جوائزه 200 ألف درهم، محققاً زمناً قدره 2,02,39 دقيقة، وحل ثانياً بفارق رأس «جولدن جول» لديل برينان، وجاء المهر «نيتيف إييل» لمحمد خليفه البسطي، ثالثاً، وقام الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، بتتويج أصحاب المراكز الأولى.

نظم السباق نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020/2021، وشهد مشاركة 86 جواداً، تنافست للفوز بالقاب الأشواط الستة، وشهد المنافسات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»، وباتريك عون.

«إيه إف طاير» بطل شوط الافتتاح

فاز المهر «إيه إف طاير» لخالد النابودة، وبقيادة الفارس تاج أوشي، بالمركز الأول في الشوط الافتتاحي (شوط مجموعة لونجين سبيريت) لمسافة 1200 م، والبالغ جوائزه 40 ألف درهم، محققاً 1,22,57 دقيقة، وحل ثانياً المهر «شوال» للوثبة للسباقات، وجاء ثالثاً المهر «إيه إف قلق» لفتحي السيد اقزيمه.

«إيه إف صحوة» تحصد الثاني

وحصدت المهرة «إيه إف صحوة» لمالكها أحمد عبيد النيادي، بقيادة الفارس ناثان كروس، لقب شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومت، لمسافة 1200 م، والبالغ جوائزه 40 ألف درهم، في زمن 1,26,17 دقيقة، وبفارق نصف طول، حلت المهرة «أشجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس فابروس فيرون، وبفارق طولين إلا ربع، حلت بالمركز الثالث المهرة «بذوه أثانية ورسان»، للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

سيطرة

وشهد الشوط الثالث (مجموعة لونجين سبيريت)، لمسافة 1000 م، وبجوائز 40 ألف درهم، سيطرة مهور خالد النابودة على المراكز الثلاثة الأولى، وفاز المهر «إيه إف ثبور» بالمركز الأول، بقيادة الفارس أشتيبان مازور بزمن 1,07,19 دقيقة، وحل ثانياً المهر «إيه إف حجيج»، وحل بالمركز الثالث المهر «إيه إف ميقات».

وحصد المهر «إيه إف مزمار» لخالد النابودة، وبقيادة الفارس اشتيبان مازور المركز الأول، لشوط لونجين سبيريت، روح الريادة، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم، مسجلاً 2,23,63 دقيقة، وحقق المركز الثاني المهر «إيه إف مهلهل» لخالد النابودة، يليه «تاجر» لصاحب السمو ‬الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

«عجاج» بطل الختام

واختتم السباق بشوط كأس مجموعة لونجين سبيريت، لمسافة 1700 م، والذي بلغت جوائزه 40 ألف درهم، بفوز المهر «عجاج» لمالكه عبد الله بخيت المرر، بقيادة الفارس برناندو بينيرو بالمركز الأول، بزمن 2,02,39 دقيقة، وحل بالمركز الثاني المهر «إيه إف فخامة» لمالكه أحمد المرر، يليه المهر «إيه إف سولف» لخالد سالمين ثيبان.

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